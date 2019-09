दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टी-20 मैच में टीम इंडिया की शानदार जीत के हीरो रहे कप्तान विराट कोहली ने शुक्रवार को अपनी आधिकारिक ट्विटर हैंडल से एक ऐसी तस्वीर साझा की है जिससे उन्हें लोगों का भरपूर प्यार मिल रहा है. कोहली ने इस तस्वीर में 16 साल वाले विराट को ढूढ़ते हुए कैप्शन में लिखा, ” मैं अपने छोटे विराट को देखते हुए”.

Cuteeee🥺😍😍😍😍😍😍😍 — Patil Mohit (@PatilMohit3) September 20, 2019

Haha.. omg 👌🏼😛 — Gaurav Kalra (@daredevilgaurav) September 20, 2019

Oh bhai ♥️… Great transformation 💥✌️ — Mahi (@i_StanKohli18) September 20, 2019

your younger hairstyle was same as @BeingSalmanKhan hairstyle in “Tere Naam”😜🤩 — CS Sujit Jha🇮🇳 (@SujitTweets_) September 20, 2019

That’s such a great transformation, i am so proud of you bae❤ — ~ (@CheekuMatters) September 20, 2019

Hayeee aisa kya champ phle bhi cute the ab bhi cute ho 💙 — Manisha Rajput (@manisharajput55) September 20, 2019

मोहाली T-20 में नाबाद 72 रनों की मैच विजयी पारी खेलने वाले कोहली ने एक बार फिर क्रिकेट के इस प्रारूप में अपनी कौशलता का प्रमाण दे दिया है. कोहली टीम इंडिया के सबसे फिट खिलाड़ियों में गिने जाते हैं. प्रोटियाज के खिलाफ अपनी शानदार पारी के साथ कोहली ने कई रिकॉर्ड भी तोड़ दिए. उन्होंने रोहित शर्मा को पछाड़ कर टी-20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज की खिताब को भी अपने नाम कर लिया है.

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टी20 मैच में नाबाद 72 रन बनाने वाले भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली इस प्रारूप में रोहित शर्मा को पछाड़कर सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज हो गए. कोहली के अब 71 मैचों की 66 पारियों में 2441 रन है जबकि रोहित ने 97 मैचों की 89 पारियों में 2434 रन बनाए हैं. न्यूजीलैंड के मार्टिन गुप्टिल तीसरे स्थान पर है जिनके 75 पारियों में 2283 रन हैं. पाकिस्तान के शोएब मलिक ने 104 पारियों में 2263 रन बनाये हैं.