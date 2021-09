Virat Kohli Step Down As Captain: भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) ने गुरुवार को अपने फैसले से क्रिकेट के सभी जानकार और फैन्स को चौंका दिया है. विराट कोहली ने भारतीय टी20 टीम की कप्तानी छोड़ने का फैसला किया है. वह आगामी टी20 वर्ल्ड कप (T20 World Cup 2021) में आखिरी बार क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट में कप्तानी करते दिखेंगे. इसके बाद वह टी20 टीम की कमान नहीं संभालेंगे. हालांकि विराट ने साफ कर दिया है कि वह भारतीय टेस्ट और वनडे टीम के कप्तान बने रहेंगे.Also Read - India Tour of New Zealand Postponed: भारत का न्‍यूजीलैंड दौरा 2022 के अंत तक टला, ये है वजह

विराट कोहली ने आज शाम अपने टि्वटर हैंडल पर एक लेटर ट्वीट करते हुए यह घोषणा की है. उन्होंने कहा कि इस फैसले को लेने से पहले उन्होंने अपनी करीबी लोगों से इस पर खूब चर्चा की. उनके इस फैसले में मुख्य कोच रवि शास्त्री (Ravi Shastri) और सीमित ओवरों में भारतीय टीम के उपकप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) के साथ भी सलाह मशविरा किया गया.

