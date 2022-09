आम लोगों की जिंदगी में गली क्रिकेट का अपना ही एक खास महत्व है. बैट बॉल के इस खेल में खिलाड़ी अपने बचपन से ही क्रिकेट का पहला ककहरा इसी से सीखते हैं. इस खेल के नियम भी बड़े ही रोचक होते हैं. यहां बेबी ओवर, वट्टा बॉल, वन टिप आउट, लेग आउट, सुर्रा बॉल जैसी कई ऐसी चीजें हो क्रिकेट के असली खेल से बहुत दूर हैं. लेकिन गली क्रिकेट का खेल इन नियमों के बिना पूरा नहीं होता. टीम इंडिया के पूर्व कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) भी इससे अछूते नहीं रहे हैं और उन्होंने भी गली क्रिकेट में इन नियमों के साथ खूब क्रिकेट खेली है.Also Read - T20 World Cup 2022: अफगानिस्तान की वर्ल्ड कप टीम का ऐलान, एशिया कप में खेले 5 खिलाड़ियों की छुट्टी

उन्होंने गुरुवार को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वह अपने बचपन के दौर की इस गली क्रिकेट को याद कर रहे हैं और इंटरव्यू लेने वाले को क्रिकेट के इन ऑफबीट शब्दों का मतलब बता रहे हैं, जो गली क्रिकेट में इस्तेमाल होते हैं. कोहली ने प्यूमा के साथ मिलकर यह वीडियो शेयर किया है. Also Read - T20 World Cup- भारत-पाकिस्तान मैच के टिकट तो सब बिक गए, लेकिन अब भी स्टेडियम में मैच देखने का है मौका

How well do you know your cricket slangs? 🗣 @pumacricket#ad pic.twitter.com/yp5Ke6afpQ

— Virat Kohli (@imVkohli) September 15, 2022