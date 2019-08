भारतीय कप्तान विराट कोहली, अपने सहयोगी खिलाड़ियों और टीम के सदस्यों के साथ वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट की पूर्व संध्या में कैरिबियाई आइलैंड के जॉली बीच पर आराम करते हुए नजर आये. किंग कोहली के साथ साथ तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और ताबड़तोड़ बल्लेबाज मयंक अग्रवाल ने भी अपने एब्स से अपने चाहने वालों को दीवाना बना दिया. कप्तान कोहली ने इंस्टाग्राम पर ये फोटो साझा करते हुए लिखा कि “Stunning day at the beach with the boys”.

इन सब के बीच कोहली आने वाले विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के लिए बिल्कुल तैयार नजर आ रहे हैं. कोहली ने वेस्टइंडीज प्लेयर्स एसोसिएशन अवार्ड्स कार्यक्रम के दौरान रेड बॉल क्रिकेट के प्रारूप को सराहते हुए कहा है कि पहले के मुकाबले टेस्ट मैचों में स्पर्धा ज्यादा बढ़ गयी है. टेस्ट चैंपियनशिप सही कदम है और बेहद सही समय पर उठाया गया है.

कोहली ने खिलाड़ियों की तरफ इशारा करते हुए कहा कि अब उन्हें और चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है. अब टेस्ट मैचों में ड्रा आसानी से देखने को नहीं मिलेगा. जो लोग ये बात कर रहे हैं कि टेस्ट क्रिकेट प्रासंगिक नहीं रहा या मर रहा है, उन सभी सवालों का उत्तर देते हुए किंग कोहली ने कहा “अभी तो प्रतिस्पर्धा दुगुनी हुई है”.

कप्तान कोहली का मानना है कि ये चैंपियनशिप भारतीय एवं अन्य खिलाड़ियों के लिए उनका भविष्य तय कर सकता है. भारतीय टीम गुरुवार से वेस्टइंडीज के खिलाफ विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की शुरुआत करेगी.