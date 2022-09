विराट कोहली (Virat Kohli) ने अंतरराष्ट्रीय करियर का 71वां शतक मारने के बाद कहा कि कप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) के साथ संवाद के लिए आभार व्यक्त किया जिससे उन्हें सहज बने रहने और अपने पुराने अंदाज में लौटने में मदद मिली. कोहली ने अफगानिस्तान के खिलाफ एशिया कप सुपर चार के मैच में अपने करियर का 71वां अंतरराष्ट्रीय शतक लगाकर तीन साल का इंतजार खत्म.Also Read - कोहली के 71वें शतक पर एबी डिविलियर्स ने पोस्ट की खास फोटो, विराट ने कहा- शुक्रिया बिस्किट

इसके बाद भारत के वर्तमान और पूर्व कप्तान के बीच बीसीसीआई टीवी पर आपस में बातचीत हुई. इस दौरान कोहली ने कहा, ‘‘हमें सुपर चार के इन मैचों (पाकिस्तान और श्रीलंका के खिलाफ) से सबक लेना होगा कहां हमने गलती की. टीम मैनेजमेंट की तरफ से स्पष्ट संवाद था. आपने मुझे जो स्वाभाविक बने रहने की छूट दी उससे मैंने सहज महसूस किया. इसलिए विश्राम से वापसी करने के बाद मैं टीम में अपने योगदान को लेकर काफी उत्साहित था.’’ Also Read - शतक लगाने के बाद आलोचकों को कोहली का करारा जवाब- मेरे 60 रन भी लोगों को असफलता लग रहे थे

