टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) ने भी अर्जेंटीना के महान फुटबॉल खिलाड़ी डिएगो मैराडोना (Diego Maradona) के निधन पर शोक व्यक्त किया है. विराट ने इस दिग्गज खिलाड़ी को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि हमने एक जीनियस खो दिया, जिसकी भरपाई संभव नहीं है.

मैराडोना 60 वर्ष के थे और बुधवार को ब्यूनस आयर्स में दिल का दौरा पड़ने से उनकी मृत्यु हो गई. कुछ दिनों पहले ही उनके मस्तिष्क की सर्जरी हुई थी और इस सर्जरी के दो सप्ताह बाद ही उनका निधन हो गया.

"We've lost a genius." #TeamIndia captain @imVkohli on the passing away of football legend Diego Maradona. pic.twitter.com/olK3jtcE9T

भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली ने अर्जेन्टीना के इस महान फुटबॉल खिलाड़ी को अपनी श्रद्धांजलि देते हुए कहा, ‘हमने एक जीनियस खो दिया और उनकी कमी कभी पूरी नहीं जी जा सकती.’ बीसीसीआई ने अपने टि्वटर हैंडल पर विराट का यह संदेश पोस्ट किया है. इस वीडियो में विराट ने कहा, ‘यह फुटबॉल के लिए बेहद दुखद दिन है. यह खेलों के लिए बेहद दुखद है क्योंकि हमने एक जीनियस गंवा दिया है.’

RIP Diego Maradona. He changed the way the beautiful game of football is played. True genius.

— Virat Kohli (@imVkohli) November 26, 2020