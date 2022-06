भारतीय टीम के कप्‍तान विराट कोहली (Virat Kohli vs James Anderson) जब शुक्रवार को बर्मिंघम की धरती पर एजबेस्‍टन टेस्‍ट में इंग्‍लैंड के खिलाफ उतरेंगे तो शायद ये आखिरी मौका होगा जब उनका आमना-सामना जेम्‍स एंडरसन से हो. टेस्‍ट क्रिकेट के शौकीन फैन्‍स विराट और एंडरसन की भिड़ंता का लुत्‍फ अच्‍छे से उठाते हैं. आठ साल पहले जब टीम इंडिया महेंद्र सिंह धोनी की कप्‍तानी में इंग्‍लैंड गई थी तब दोनों के बीच यह जंग शुरू हुई थी. इसके बाद इसमें कई ट्विस्‍ट एंड टर्न भी आए.Also Read - Its Official: जसप्रीत बुमराह को मिली टीम इंडिया की कमान, पंत होंगे उपकप्‍तान

ऑफ स्‍टंप के बाहर की गेंद बनती थी काल

2014 का दौर वो वक्‍त था जब विराट कोहली इतने बड़े बल्‍लेबाज नहीं हुआ करते थे जितने वो अब हैं. एंडरसन तब भी अंतरराष्‍ट्रीय क्रिकेट में एक बहुत बड़ा नाम थे. इस सीरीज में उन्‍होंने बार-बार विराट को आउट किया. पूर्व कप्‍तान को आउट करने का एंडरसन का फॉर्मूला बेहद सीधा और सरल था. वो ऑफ स्‍टंप के बाहर बॉल खिलाकर विकेट के पीछे कोहली का विकेट आसानी से निकाल रहे थे. विराट ने उन दिनों एक बयान में कहा था कि उन्‍हें पता है कि वो एंडरसन के हाथों आउट होने के लिए ही मैदान में जा रहे हैं.

2018 में विराट के विकेट को तरस्‍ते रहे एंडरसन

2018 में जब कप्‍तान कोहली इंग्‍लैंड पहुंचे तो विराट बनाम एंडरसन भिड़ंत सुर्खियों में छाए रही. हर किसी को लग रहा था जेम्‍स एंडरसन ने भारतीय कप्‍तान की कमजोरी को अच्‍छे से पकड़ लिया है. उन्‍हें आउट करना बेहद आसान है लेकिन इस बार विराट पूरी तैयारी के साथ आए थे. पांच मैचों की सीरीज तो टीम इंडिया ने जरूर गंवा दी थी लेकिन एंडरसन एक बार भी विराट का विकेट नहीं चटका पाए. एंडरसन ने पांच पारियों में 593 रन ठोक सभी को हैरान कर दिया.

खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं विराट

साल 2021 में जब विराट कोहली के नेतृत्‍व में टीम इंडिया दूसरी बार इंग्‍लैंड का दौरा करने गई तो जेम्‍स एंडरसन ने दो बार विराट का विकेट चटकाया. अब देखना होगा कि एजबेस्‍टन में दोनों के बीच जब आमना-सामना होता है तो कौन बाजी मार पाता है. इंग्‍लैंड के गेंदबाज 39 साल के हैं. इस बात की संभावना बेहद कम है कि भविष्‍य में फैन्‍स को दोनों के बीच मैदान पर टक्‍कर देखने को मिले.