Virat Kohli vs Kane Williamson: Complete Records of Both the Captains

भारत और न्‍यूजीलैंड (India vs New Zealand, WTC 2021) की टीमें तीन दिन बाद एक दूसरे के खिलाफ ऐतिहासिक वर्ल्‍ड टेस्‍ट चैंपियनशिप (World Test Championship 2021 Final) का फाइनल खेलेंगी. एक तरफ विराट कोहली की सेना है तो दूसरी तरफ केन विलियमसन के धुरंधर. दोनों ही टीमें कागजों पर किसी से भी कम नजर नहीं आती. अब देखना होगा कि विराट बनाम विलियमसन के बीच ये जंग किस टीम को खिताब दिलाती है.

आइये हम दोनों टीमों के कप्‍तानों के कुछ आंकड़े आपके समक्ष प्रस्‍तुत करते हैं.

कप्‍तानी का रिकॉर्ड

विराट कोहली: ने भारतीय टीम का 60 मैचों में नेतृत्‍व किया है, जिसमें से 36 में भारत को जीत मिली है जबकि 14 मैचों में हार का सामना करना पड़ा. इस दौरान 10 मैचों का कोई नतीजा नहीं निकला. देखा जाए तो 60 प्रतिशत मैचों में विराट को जीत मिली.

केन विलियमसन: ने 36 मैचों में न्‍यूजीलैंड का नेतृत्‍व किया, जिसमें से 21 मैचों में उन्‍हें जीत मिली. वो केवल आठ मैच ही हारे. इस दौरान आठ मैच ड्रॉ पर खत्‍म हुए. विलियमसन का जीत का प्रतिशत 58 से कुछ अधिक है.

बल्‍लेबाजी का रिकॉर्ड

विराट कोहली: ने जिन 60 मैचों में कप्‍तानी की उनमें 6,392 रन बनाए. विराट का औसत 58.60 का था. साथ ही उनके बल्‍ले से 20 शतक निकले.

केन विलियमसन: ने 36 टेस्‍ट मैचों में कप्‍तानी करते हुए 60.62 की औसत से 30,92 रन बनाए हैं. इस दौरान विलियमसन का सर्वश्रेष्‍ठ 251 रन भी आया, जो उन्‍होंने वेस्‍टइंडीज के खिलाफ बनाए थे. उन्‍होंने अपने करियर में 24 शतक लगाए हैं, जिसमें से 11 कप्‍तान रहते हुए बने.

टेस्‍ट चैंपियनशिप के दौरान जीत का रिकॉर्ड

विराट कोहली: विराट कोहली ने टेस्‍ट चैंपियनशिप के दौरान कुल 14 मैचों में भारत की कमान संभाली, जिसमें से 10 में उन्‍हें जीत और चार में हार मिली.

केन विलियमसन: ने टेस्‍ट चैंपियनशिप के दौरान नौ मैचों में न्‍यूजीलैंड की कप्‍तानी की. इसमें न्‍यूजीलैंड को छह मैचों में जीत और तीन में हार झेलनी पड़ी.

चैंपियनशिप में बल्‍लेबाजी का रिकॉर्ड

विराट कोहली: ने टेस्‍ट चैंपियनशिप के दौरान जिन 14 मैचों में कप्‍तानी की उनमें वो 877 रन ही बना पाए. वो केवल दो शतक ही लगा पाए. उनका औसत 43.85 का रहा. विराट ने बांग्‍लादेश के खिलाफ करियर बेस्‍ट 254* रन की पारी खेली.

केन विलियमसन: ने टेस्‍ट चैंपियनशिप के दौरान 58.35 की औसत से 817 रन बनाए. इस दौरान उन्‍होंने तीन शतक भी लगाए. विलियमसन के बल्‍ले से इस दौरान दो दोहरे शतक निकले.