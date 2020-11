इंग्लैंड के फुटबॉल कैप्टन हैरी केन (Harry Kane) अब क्रिकेट में अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं. इंग्लिश प्रीमियर लीग (EPL) के टोटेनहम क्लब के लिए फुटबॉल खेलने वाले स्ट्राइकर ने आईपीएल में विराट कोहली (Virat Kohli) की टीम से अपने लिए जगह मांगी है. Also Read - विश्व कप 2019 के बाद से ही टीम इंडिया के पास नहीं है छठां गेंदबाज: गौतम गंभीर

इन दिनों ऑस्ट्रेलिया में मौजूद विराट कोहली (Virat Kohli) ने भी इस खिलाड़ी को निराश नहीं किया और उन्हें जवाब देते हुए लिखा कि जरूर वह उन्हें अपनी आईपीएल टीम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर में अगले सीजन चांस देंगे. Also Read - IND vs AUS: दूसरे वनडे में ऑस्ट्रेलिया पर कैसे मिले जीत, भारत को करने होंगे ये 5 काम

दरअसल हैरी केन टेनिस बॉल से अपने कुछ साथियों के साथ इनडोर क्रिकेट खेल रहे हैं. उन्होंने अपनी बैटिंग की झलक पेश करते हुए एक वीडियो भी टि्वटर पर पोस्ट किया है. इस दौरान हैरी केन जोरदार शॉट लगाते दिख रहे हैं. Also Read - India vs Australia 2020/21: वापसी के इरादे से उतरेगी Team India, दोनों टीमों के प्लेइंग XI में बदलाव संभव

Haha good skills mate. Maybe we can get you in as a counter attacking batsman😃👏 @HKane https://t.co/rYjmVUkdwO

