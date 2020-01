भारतीय टीम इस वक्‍त गुवाहाटी में है, जहां आज शाम से श्रीलंका के खिलाफ तीन मैचों की टी20 सीरीज का आगाज होना है। मैच से पहले विराट कोहली को गुवाहाटी में एक ऐसा फैन मिला जिसने पुराने मोबाइल फोन पर अपना आर्टवर्क दिखाते हुए उससे कप्‍तान की तस्‍वीर बना दी।

विराट कोहली भी अपने इस फैन से मिलने के लिए आए और उन्‍होंने तस्‍वीर पर साइन कर अपने फैन राहुल पारिक का उत्‍साह बढ़ाया। विराट ने राहुल के लिए अपनी इस तस्‍वीर पर बेहद प्‍यारा सा संदेश भी लिखा।

Making art out of old phones.

How is this for fan love! #TeamIndia @imVkohli pic.twitter.com/wnOAg3nYGD

