पूर्व भारतीय सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग (Virender Sehwag) रविवार को भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे पांचवें टेस्ट मैच के तीसरे दिन के दौरान कमेंट्री करते समय पूर्व कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) के डांस करने पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के बाद फैंस की आलोचना का सामना कर रहे हैं. सहवाग की कमेंट्री का एक वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर भारतीय टीम और कोहली के प्रशंसक उन्हें कमेंट्री पैनल से बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं. मामला एजबेस्टन टेस्ट के तीसरे दिन का है जब भारतीय टीम ने इंग्लैंड की पहली पारी के दौरान स्टुअर्ट ब्रॉड (Stuart Broad) का विकेट लिया. ब्रॉड तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज (Mohammed Siraj) की गेंद पर विकेटकीपर रिषभ पंत (Rishabh Pant) के हाथों कैच आउट हुए. जिसके बाद कोहली ने मैदान पर नाचकर इस विकेट का जश्न मनाया.Also Read - क्या विराट कोहली की स्लेजिंग की वजह से 150 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करने लगे थे बेयरस्टो, इंग्लिश क्रिकेटर ने दिया ऐसा जवाब

कोहली को नाचता देख कमेंट्री कर रहे पूर्व विस्फोटक सलामी बल्लेबाज सहवाग ने कहा ‘छमिया नाच रही है’ जिस पर क्रिकेट फैंस भड़क गए. गौरतलब है कि पूर्व क्रिकेटर भी सहवाग के साथ ऑन-एयर भी थे. Also Read - मोहम्मद सिराज ने किया टीम इंडिया के गेम प्लान का खुलासा, कहा- बेयरस्टो के खिलाफ धैर्य रखना था जरूरी

Also Read - चेतेश्वर पुजारा ने जड़ा अर्धशतक, तीसरे दिन तक भारत ने हासिल की 257 रन की लीड

सहवाग की आपत्तिजनक टिप्पणी की ये वीडियो ट्विटर पर जल्द ही ट्वीटर पर वायरल हो गया. कई प्रशंसक ये भी चाहते थे कि भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज को खेल के लिए कमेंट्री पैनल से हटा दिया जाए.

इससे पहले सहवाग भी टेस्ट के तीसरे दिन जॉनी बेयरस्टो को स्लेज करने के लिए भी कोहली की आलोचना कर चुके हैं. कोहली दिन के पहले सेशन के दौरान बेयरस्टो से भिड़े थे, जिसके बाद अंपायरों के साथ-साथ बेन स्टोक्स को भी दोनों खिलाड़ियों को शांत करने के लिए बीच में आना पड़ा.

@virendersehwag should be banned. First called Rohit Vadapav, then posted a had ads apology and now this. Commentators can’t get away with this shit. The country is listening. There need to be consequences. @BCCI #ViratKohli @SkyCricket #RohitSharma #CricketTwitter #ENGvIND https://t.co/vYaXHH5Ob1 — Kamakshi Kaul (@MahiRatIsGOAT) July 3, 2022

Did I just heard it right ?? @virendersehwag saying to Virat Kohli – “छमिया नांच रही हैं” ….

A commentator saying this to the modern day legend of Indian team ,This is not acceptable @BCCI …This is very poor kind of thing sehwag has done.#INDvENG #ENGvsIND #ENGvIND #INDvsENG pic.twitter.com/fLIF7pRaVg — sandeep ratna (@Vicharofsandeep) July 3, 2022