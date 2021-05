Oxygen Concentrator Bank in Delhi: भारत के पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग (Virender Sehwag) कोरोना पीड़ितों की मदद से लिए हरसंभव कोशिश कर रहे हैं. उन्होंने हजारों जरूरतमंदों को घर का बना खाना मुफ्त में बांटा, जिसके बाद अब उन्होंने कुछ ऐसा किया है, जिसकी पूरे देश को सख्त जरूरत है. सहवाग ने कोरोना पीड़ितों के लिए ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर (Oxygen Concentrator) दान करना का फैसला लिया है. Also Read - 'खान चाचा' का मालिक नवनीत कालरा ऑक्‍सीजन कंसंट्रेटर की ब्‍लैक मार्केटिंग केस में अरेस्‍ट

वीरेंद्र सहवाग ने इसके लिए हेल्प लाइन नंबर 9024333222 जारी किया है, जहां कोरोना संक्रमित व्यक्ति के परिजन व्हाट्एप्प के जरिए मैसेज डिटेल्स भेजकर ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर हासिल कर सकते हैं. वीरेंद्र सहवाग ने एक वीडियो अपने ट्विटर अकाउंट पर साझा किया है.

सहवाग इस वीडियो में कहते हैं, "नमस्कार दोस्तों, आज एक बात कहनी है. मेरा एक करीबी दोस्त था. 2-3 हफ्ते पहले अचानक उसका कॉल आया. उसकी आवाज सुनकर लगा कि अगर कुछ ना किया, तो शायद एक दोस्त चला जाएगा. काफी जगह फोन लगाया. 2-3 घंटे बाद काफी मुश्किल से एक ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर अरेंज हो पाया. मैंने इससे पहले कंसेंट्रेटर का नाम भी नहीं सुना था. ये ऑक्सीजन लेवल सामान्य करने में काफी मदद करता है."

No one should lose their life due to lack of oxygen. Privileged to share that you can avail free services from our Oxygen Concentrator Bank In Delhi on a rotational basis in association with @FeverFMOfficial and @BJSDELHI_NGO .Ab Dilli lega #RahatKiSaans https://t.co/zxRXipbXjn pic.twitter.com/Lu4uMWGspX

— Virender Sehwag (@virendersehwag) May 19, 2021