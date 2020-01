नई दिल्लीः बुधवार को भारत और न्यूजीलैंड(New Zealand) के बीच पांच टी20 का तीसरा मैच हैमिल्टन में खेला गया. यह मैंच रोमांच से भरपूर और सांसे थाम देने वाला था. भारत ने इस मैच को सुपर ओवर में जीतकर सीरीज अपने नाम कर ली. इस मैच के हीरो रहे रोहित शर्मा को मैन ऑफ द मैच चुना गया.

भारत की जीत के बाद पूर्व क्रिकेट वीरेंद्र सहवाग(Virender Sehwag) ने रोहित शर्मा(Rohit Sharma) की जमकर तारीफ की और एक खास अंदाज में ट्वीट करके उनकी बल्लेबाजी की सराहना की. उनके इस अंदाज को फैंस काफी पसंद कर रहे हैं.

रोहित और शमी के प्रदर्शन के बारे में सहवाग ने बात करते हुए अपने ट्वीट में कहा, “ऐसा लगता है अपुनीच्च भगवान है, (ऐसा लगता है हम ही भगवान हैं) यह नामुमकिन को मुमकिन बनाने वाले रोहित शर्मा के लिए कितनी सटीक है. लेकिन 4 गेंदों में दो रन बचाने का शमी की कोशिश अविश्वस्नीय थी. यादगार है यह जीत”

Aisa lagta hai apunich Bhagwan hai !

So fit for #RohitSharma the way he has made impossible tasks possible.

But defending 2 runs of 4 balls was an unbelievable effort from Shami.

Yaadgaar hai yeh jeet #NZvIND pic.twitter.com/7HD4qXN4Me

— Virender Sehwag (@virendersehwag) January 29, 2020