पूर्व भारतीय सलामी बल्लेबाज वीरेंदर सहवाग (Virender Sehwag) ने अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडेन के हाथों डोनाल्ड ट्रंप को मिली हार पर चुटकी ली है। सहवाग ने ट्रंप की फोटो ट्वीट कर लिखा, "अपने वाले बराबर ही हैं। चाचा की कॉमेंडी की याद आएगी।"



दो बार उप-राष्ट्रपति रह चुके बाइडेन ने शनिवार को अमेरिका के राष्ट्रपति चुनावों में जीत हासिल की और देश के 46वें राष्ट्रपति चुने गए। साथ ही भारतीय और जमैकन मूल की कमला हैरिस अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति होंगी।

Cannot understate how historic and incredible this is for @KamalaHarris and for Black women and South Asian women everywhere, and for America. Let’s not look back, ever. /p>— Megan Rapinoe (@mPinoe) November 7, 2020