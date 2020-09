कोरोना वायरस महामारी के प्रभाव के बीच इंग्लैंड में खेले जा रहे वाईटैलिटी ब्लास्ट क एक मैच के दौरान डरहम के विकेटकीपर डेविड बेडीघम ने रॉकेट थ्रो की मदद से लीसेस्टरशायर के कप्तान कॉलिन एकरमैन को रन आउट किया। Also Read - घरेलू क्रिकेट खेलकर खुद को सुधारें रिषभ पंत: सैयद किरमानी

लीग के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से इस रन आउट का एक वीडियो भी पोस्ट किया गया। ट्वीट में लिखा गया, “डेविड बेडींघम द्वारा शानदार रन आउट। क्या आप यहां सिंगल लेने की कोशिश करते?” Also Read - टीम को जीत दिलाने के लिए हर मुश्किल से गुजरने को तैयार हैं दिनेश कार्तिक

डरहम और लीसेस्टरशायर के बीच रविवार को चेस्टर-ले-स्ट्रीट में खेले गए मैच के दौरान पहले बल्लेबाजी करते हुए कप्तान एकरमैन ने नौवें ओवर की दूसरी गेंद को विकेटकीपर की दिशा में खेलकर एक रन चुराना चाहा लेकिन डेविड ने शानदार डॉयरेक्ट थ्रो की मदद से गेंद को नॉन स्ट्राइकर एंड की तरफ फेंका और एकरमैन को 10 रन बनाकर पवेलियन लौटना पड़ा। Also Read - टीम इंडिया के इस खिलाड़ी ने महेंद्र सिंह धोनी को पीछे छोड़ा, जानें ऐसा क्‍या कर डाला

Incredible arm for this run out by David Bedingham

Would you have tried to take a single there?

Watch #Blast20 live: https://t.co/1xkC0WbL5H pic.twitter.com/Bai6m98dO3

— Vitality Blast (@VitalityBlast) September 13, 2020