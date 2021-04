आईपीएल (IPL 2021, PBKS vs KKR) के 21वें मैच में कोलकाता नाइटराइडर्स ने पंजाब किंग्‍स (Punjab Kings vs Kolkata Knight Riders) पर पांच विकेट से जीत दर्ज की. मैच के हीरो गेंदबाजी के दौरान प्रसिद्ध कृष्‍णा (Prasidh Krishna) रहे जिन्‍होंने तीन विकेट निकाल पंजाब की टीम की कमर तोड़ दी. कप्‍तान इयोन मोर्गन (Eoin Morgan) ने 40 गेंदों पर 47 रन और राहुल त्रिपाठी (Rahul Tripathi) ने 32 गेंदों पर 41 रन की पारी खेलकर टीम को जीत दिलाई. Also Read - संजू सैमसन मेरे पसंदीदा नंबर-1 खिलाड़ी लेकिन हार्दिक पांड्या Show-stopper हैं: क्रिस मॉरिस

कोलकाता की टीम ने टॉस जीतकर पंजाब को पहले बल्‍लेबाजी के लिए बुलाया. पंजाब निर्धात 20 ओवरों में नौ विकेट के नुकसान पर 123 रन ही बना पाया. इसके बाद लक्ष्‍य का पीछा करने के दौरान कोलकाता नाइटराइडर्स ने 20 गेंद पहले ही मैच अपने नाम कर लिया. Also Read - Highlights, PBKS vs KKR: पंजाब को हराकर कोलकाता ने दर्ज की टूर्नामेंट में दूसरी टीम

पंजाब की टीम मैच में शुरुआत से ही रन नाने में जूझती हुई नजर आई. क्रिस गेल अपना खाता तक नहीं खोल पाए. दीपक हुड्डडा ने महज एक रन का योगदान दिया. पंजाब की तरफ से मयंक अग्रवाल ने सर्वाधिक 34 गेंदों पर 31 रन बनाए. इसके अलावा क्रिस जोर्डन के बल्‍ले से भी अंत में 18 गेंदों पर 30 रन आए. Also Read - IPL 2021, PBKS vs KKR: कोलकाता की शानदार गेंदबाजी के आगे पंजाब ने घुटने टेके; बनाया 123/9 का स्कोर

लक्ष्‍य का पीछा करने के दौरान कोलकाता की शुरुआत भी खास अच्‍छी नहीं रही थी. 17 रन पर ही टीम ने अपने तीन बल्‍लेबाजों के विकेट गंवा दिए थे. सुनील नरेन अपना खाता भी नहीं खोल पाए. इसके बाद राहुल त्रिपाठी ने कप्‍तान इयोन मोर्गन के साथ मिलकर मोर्चा संभाला. दोनों के बीच 66 रन की साझेदारी बनी. हालांकि इस विकेट से कोलकाता पर ज्‍यादा असर नहीं हुआ. मोर्गन ने अंत तक बल्‍लेबाजी कर टीम की जीत सुनिश्चित की.