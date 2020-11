पूर्व भारतीय टेस्ट बल्लेबाज वीवीएस लक्ष्मण आज अपना 46वां बर्थडे मना रहे हैं. इस मौके पर टीम इंडिया के कई पूर्व और वर्तमान खिलाड़ियों ने सोशल मीडिया पर इस दिग्गज को अपने अंदाज में बधाई दी. टि्वटर पर अपने मजेदार अंदाज के लिए पहचाने जाने वाले पूर्व विस्फोटक ओपनर वीरेंद्र सहवाग ने भी लक्ष्मण को अपने मजेदार अंदाज में बधाई दी है. वीरू ने उन्हें बर्थडे विश करते हुए लिखा, ‘इनकी रिस्ट में अलग ही टि्वस्ट था.’ Also Read - Happy Birthday VVS Laxman: 19 साल पहले कोलकाता में खेली थी हैरतअंगेज पारी

सहवाग ने बधाई देते हुए लिखा, ‘इनकी रिस्ट में अलग ही टि्वस्ट था. बेहतरीन दोस्त भ्राता लक्ष्मण को जन्मदिन मुबारक. आपको भरपूर प्यार और खुशियां मिलें.’ Also Read - सचिन से लेकर भज्जी ने कुछ ऐसे दी लक्ष्मण को उनके जन्मदिन पर बधाई, देखें POSTS

महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने लक्ष्मण के साथ एक तस्वीर साझा करते हुए लिखा, ‘मेरे दोस्त वीवीएस लक्ष्मण को जन्मदिन मुबारक! यही कामना करता हूं कि आने वाला साल आपके लिए खुशियों भरा और सेहतमंद हो.’

Happy birthday my friend @VVSLaxman281! Wishing you a beautiful and healthy year ahead. pic.twitter.com/Si2ORpOzbj — Sachin Tendulkar (@sachin_rt) November 1, 2020

टीम इंडिया के मौजूदा ओपनिंग बल्लेबाज शिखर धवन ने लिखा, ‘लक्ष्मण भाई, जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई. आपके आने वाले दिन बेहतर हों यही दुआ करता हूं.’

Many happy returns of the day @VVSLaxman281 bhai! Hope you have a great day ahead 😊 — Shikhar Dhawan (@SDhawan25) November 1, 2020

हाल ही इंटरनैशनल क्रिकेट से संन्यास ले चुके सुरेश रैना ने कहा, ‘हैप्पी बर्थडे वीवीएस लक्ष्मण. आपके जैसे दिग्गजों के साथ खेलना मेरे लिए हमेशा सम्मान की बात रही है.’

Happy birthday @VVSLaxman281. It’s always been an honour to play with a true gentleman like you. Wishing lots of happiness & healthy times ahead.🙌☝️✌️ pic.twitter.com/JbhTZKNnCZ — Suresh Raina🇮🇳 (@ImRaina) November 1, 2020

युवराज सिंह ने तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, ‘आप जैसे जेंटलमैन के साथ खेलना सम्मान की बात है. आपकी खुशियों और अच्छी सेहत की दुआ करता हूं.’

Very very special wishes for a fine gentleman on the park & in life! Happy birthday @VVSLaxman281 🎂 It’s been a pleasure playing alongside you & creating memories together! Wishing you happiness and success always! Loads of love and wishes laxi #Legend pic.twitter.com/McZnvW6ban — Yuvraj Singh (@YUVSTRONG12) November 1, 2020

टेस्ट क्रिकेट में टीम इंडिया के भरोसेमंद बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा ने ट्वीट किया, ‘जन्मदिन मुबारक हो वीवीएस लक्ष्मण भाई. आपको हमेशा भरपूर कामयाबी, अच्छी सेहत और खुशियां मिलें यही दुआ करता हूं.’

Happy birthday @VVSLaxman281 bhai! Wishing you much success, good health and happiness always! 👍 — cheteshwar pujara (@cheteshwar1) November 1, 2020

गौतम गंभीर ने लिखा, ‘जन्मदिन मुबारक हो वीवीएस लक्ष्मण, आपको जानना किसी सौभाग्य से कम नहीं है. इतने सालों में जो यादें आपके साथ जुड़ी हैं, उनका शुक्रिया, आपके अच्छी सेहत और खुशियों की दुआ करता हूं.’

Happy birthday @VVSLaxman281! It has been a complete pleasure knowing you! Thanks for all the lovely memories over the years! Wishing you the best of health and happiness always! pic.twitter.com/giffzdKs8v — Gautam Gambhir (@GautamGambhir) November 1, 2020

बता दें वीवीएस लक्ष्मण ने अपने करियर में 134 टेस्ट और 86 वनडे मैच खेले हैं. टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने 17 शतक और 56 अर्धशतक के साथ 8781 रन अपने नाम किए हैं. इसके अलावा उन्होंने वनडे क्रिकेट में भी 6 शतक और 10 हाफ सेंचुरी के साथ 2338 रन बनाए. 2001 में कोलकाता के ईडन गॉर्डन्स में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली गई उनकी 281 रनों की लाजवाब पारी अभी लोगों के जेहन में ताजा है, जब भारत ने फॉलोऑन खेलते हुए मैच जीता था.