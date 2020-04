लॉकडाउन (Lockdown) के चलते बीते एक महीने से भी अधिक वक्‍त से जनजीवन मानों रुक सा गया है। हर कोई घर में ही रहने को मजबूर है। तीन मई तक यह लॉकडाउन ऐसे ही जारी रहने वाला है। भारतीय टीम के पूर्व बल्‍लेबाज वसीम जाफर (Wasim Jaffar) ने बताया कि ऐसा कौन सा काम है जो वो लॉकडाउन हटते ही सबसे पहले करना चाहेंगे। Also Read - कोरोना वायरस: 24 घंटे में सबसे अधिक मरीज सामने आए, 24506 हुई संक्रमितों की संख्या, 775 लोगों की मौत

वसीम जाफर (Wasim Jaffar) ने ट्विटर पर अपने फैन्‍स से लॉकडाउन हटने के बाद पहला काम करने के संबंध में सवाल किया था। जाफर ने बताया कि जैसे ही लॉकडाउन हटेगा मैं अपने परिवार के साथ बाहर डिनर करने के लिए जाउंगा।

उन्‍होंने लिखा, "जहां तक मेरा सवाल है, लॉकडाउन हटने के बाद सबसे पहले मैं अपने परिवार को डिनर पर ले जाना चाहूंगा और इसके बाद नेट्स में जाकर घंटे भर प्रैक्टिस करूंगा और फिर जिम जाऊंगा।"

As far as I’m concerned, after the lockdown is lifted, I would first like to take my family out for dinner. And then bat in the nets for an hour and go to the gymhttps://t.co/2jOarmLNma

— Wasim Jaffer (@WasimJaffer14) April 23, 2020