भारतीय टेस्ट टीम के पूर्व सलामी बल्लेबाज वसीम जाफर ने अपनी ऑल टाइम मुंबई इलेवन टीम का चयन किया है जिसमें 1970 केबाद खेले खिलाड़ी ही शामिल हैं. जाफर ने इस टीम की कमान ‘लिटिल मास्टर’ सुनील गावस्कर को सौंपी है. कोविड-19 वैश्विक महामारी के चलते इस समय पूरे विश्व में क्रिकेट की लगभग सभी प्रतियोगिताएं या तो स्थगित कर दी गई हैं या उन्हें रद्द कर दिया गया है. ऐसे में खिलाड़ी इस समय अपने घरों में कैद होने को मजबूर हैं. इस समय कई खिलाड़ी सोशल मीडिया के जरिए अपनी ऑल टाइम पसंदीदा टीम का चुनाव कर रहे हैं. Also Read - घर में कैद होकर तंग आ गए हैं युजवेंद्र चहल, कहा- लॉकडाउन खुला तो वापस लौटकर नहीं आउंगा

कोरोना के खौफ सेे नहीं बल्कि इस वजह से पेड़ पर चढ़ने को मजबूर हुए ICC अंपायर अनिल चौधरी Also Read - Covid-19 Lockdown में घास काटने को मजबूर MS Dhoni, जानिए क्या काम कर रहे हैं आपके पसंदीदा क्रिकेटर्स

हाल में क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा करने वाले 42 वर्षीय जाफर ने इस टीम में बतौर सलामी बल्लेबाज गावस्कर और रोहित शर्मा को चुना है जबकि तीसरे नंबर पर दिलीप वेंगसरकर को रखा है. मास्टर ब्लास्टर सचिन को चौथे नंबर पर उतारा है वहीं विनोद कांबली को पांचवां नंबर दिया है. Also Read - Q&A: शिखर धवन से फैन ने पूछा पसंदीदा साथी बल्‍लेबाज का नाम, मिला कुछ ऐसा जवाब

My all time Mumbai XI since 1970:

1. Gavaskar (c)

2. @ImRo45

3. Vengsarkar

4. @sachin_rt

5. @vinodkambli349

6. C Pandit (wk)

7. Bahutule / @imrameshpowar

8. @imAagarkar/ Abdul Ismail

9. @ImZaheer

10. A Kuruvilla

11. P Shivalkar

12th- G Parkar

Thoughts guys? @MumbaiCricAssoc

— Wasim Jaffer (@WasimJaffer14) April 11, 2020