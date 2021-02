पूर्व भारतीय टेस्ट बल्लेबाज वसीम जाफर (Wasim Jaffer) ने भारत और इंग्लैंड के बीच होने वाले पहले टेस्ट मैच के लिए अपनी संभावित प्लेइंग XI टीम चुनी है. इस पूर्व ओपनर ने अक्षर पटेल (Axar Patel) को भी टीम में जगह दी है. अगर ऐसा होता है तो अक्षर पटेल टेस्ट अपने टेस्ट करियर का आगाज करेंगे. Also Read - भारत के लिए वनडे और T20i क्रिकेट खेलना चाहते हैं Cheteshwar Pujara

भारत और इंग्लैंड (India vs England) के बीच 4 टेस्ट मैच की सीरीज के पहले 2 टेस्ट चेन्नई में खेले जाएंगे. जाफर ने बताया कि इंग्लिश टीम को लेफ्टआर्म स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ काफी मुश्किलें आती हैं. इसलिए उन्होंने अक्षर पटेल को यहां स्पिन विभाग में अपनी पहली पसंद के रूप में रखा है, जो बल्लेबाजी करने में भी माहिर हैं.

हालांकि उन्होंने यहां वॉशिंग्टन सुंदर (Washington Sundar) को नहीं रखा है, जिन्होंने भारत के पिछले टेस्ट मैच (ब्रिसबेन टेस्ट) में बैट और बॉल से महत्वपूर्ण योगदान दिया था. इसके अलावा उन्होंने टीम में मौजूद दूसरे लेफ्टआर्म स्पिनर कुलदीप यादव को डाउटफुल के रूप में चुना है. उन्होंने लिखा कि कुलदीप का सिलेक्शन पिच और परिस्थितियों के हिसाब पर निर्भर होगा. बता दें सीरीज का पहला टेस्ट मैच 5 फरवरी से चेन्नई में खेला जाएगा.

जाफर ने ट्वीट करते हुए अपनी प्लेइंग XI की घोषणा की. यह है उनकी प्लेइंग XI-

India's Playing XI for 1st Test(imo):

1 Rohit

2 Gill

3 Pujara

4 Kohli

5 Rahane

6 Pant

7 Axar*

8 Ashwin

9 Kuldeep/Thakur

10 Ishant/Siraj

11 Bumrah

Question is about 2 spots depending on combination + pitch.

What's your XI?

*Eng have huge weakness vs left arm spin. #INDvENG

