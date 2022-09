यूएई के शारजाह में पाकिस्तान के खिलाफ एक विकेट से हार के बाद गुस्साए और निराश अफगानिस्तान टीम के क्रिकेट प्रशंसकों ने स्टेडियम में तोड़फोड़ की और पाकिस्तान के प्रशंसकों पर कुर्सियां फेंकी. एशिया कप सुपर 4 में पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान की हार के बाद स्टेडियम में बवाल हो गया, जब दोनों टीमों के फैंस आपस में भिड़ गए.Also Read - जब मैं बल्लेबाजी करने उतरा तो मुझे विश्वास था कि मैं छक्के लगा सकता हूं: नसीम शाह

बुधवार को हुए मैच के दौरान पाकिस्तान के बल्लेबाज आसिफ अली के 19वें ओवर में अफगानिस्तान के तेज गेंदबाज फरीद अहमद के साथ भिड़ गए, जिसके बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया. इस घटना ने साल 1983 में ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच हुए टेस्ट मैच में डेनिस लिली-जावेद मियांदाद के कुख्यात विवाद की याद दिला दी. Also Read - ड्रेसिंग रूम में दबाव भरा माहौल था लेकिन सभी को नसीम शाह पर भरोसा था: पाक कप्तान बाबर आजम

Afghanistan fans once again showing that they cannot take defeat gracefully #AFGvPAK #AsiaCup #Cricket pic.twitter.com/0u5yrMx9Xa

— Saj Sadiq (@SajSadiqCricket) September 7, 2022