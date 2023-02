WATCH: चोटिल उगो हम्बर्ट की मदद को आए अलेजांद्रो डेविडोविच फोकिना, कहा- उसे रोता देख मैं भी रोने वाला था

अलेजांद्रो डेविडोविच फोकिना ने बुधवार को 2023 मोंटपेलियर ओपन के पहले दौर में यूगो हम्बर्ट के खिलाफ मैच में जीत हासिल कर राउंड-ऑफ़-16 में जगह बनाई. हालांकि उन्हें ये जीत फ्रांस के खिलाड़ी हम्बर्ट के रिटायर हर्ट होने की वजह से मिली.

टूर्नामेंट में वाइल्डकार्ड के रूप में प्रवेश करने वाले हम्बर्ट ने शुरुआती सेट को बहुत ही प्रभावशाली सर्व के साथ जीता. फ्रेंचमैन ने नंबर 5 सीड अलेजांद्रो डेविडोविच फोकिना को जीरो ब्रेक-पॉइंट के मौके दिए और सेट को 6-1 के स्कोर के साथ खत्म किया.

हालांकि दूसरे सेट में 24 साल के डेविडोविच फोकिना ने वापसी की. उन्होंने शुरुआती ब्रेक के साथ यूगो हम्बर्ट के खिलाफ 3-0 से बढ़त बनाई. दूसरे सेट में एक मजबूत शुरुआत के बावजूद फोकिना मैच को तुरंत निर्णायक तक ले जाने में असमर्थ रहे और 5-3 पर सेट के लिए सर्विस करने में विफल रहे.