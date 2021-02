भारत और इंग्लैंड के बीच चल रहे पिंक बॉल टेस्ट मैच के पहले दिन इंग्लिश ऑलराउंडर बेन स्टोक्स (Ben Stokes) के एक ‘कैच’ को लेकर सोशल मीडिया पर फैंस के बीच बहस का माहौल है। Also Read - IND vs ENG- Pink Ball Test: सिर्फ 112 रन पर सिमट गई इंग्लैंड की पारी, भारत से बड़े स्कोर की उम्मीद

नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले जा रहे मैच में भारतीय टीम की पहली पारी के दौरान स्टुअर्ट ब्रॉड (Stuart Broad) की गेंद भारतीय सलामी बल्लेबाज शुबमन गिल (Shubman Gill) के बल्ले के किनारे से लगकर स्लिप पर खड़े स्टोक्स की तरफ गई। स्टोक्स ने गेंद पकड़ने के बाद कैच आउट की अपील की।

फील्ड अंपायर ने स्टोक्स की अपील के बाद तीसरे अंपायर से मदद मांगी लेकिन सॉफ्ट सिग्नल आउट का दिया। रीप्ले में साफ दिखा की स्टोक्स के हाथ में आने से पहले गेंद जमीन पर लग चुकी थी यानि कि ये कैच अमान्य था। जिस वजह से तीसरे अंपायर ने गिल को नॉट आउट करार दिया।

इस फैसले के बाद गलत कैच पर अपील करने की वजह से ऑलराउंडर खिलाड़ी स्टोक्स को सोशल मीडिया पर आलोचना का सामना करना पड़ा। फैंस के साथ साथ क्रिकेट समीक्षकों ने भी इंग्लिश क्रिकेटर की अपील की आलोचना की।

Don’t get this argument that umpire should have looked at it from more angles.

If you can see it is not out, the ball bumped from the first angle, why waste time?! #IndvEng

— Chetan Narula (@chetannarula) February 24, 2021