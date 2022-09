एशिया कप 2022 टूर्नामेंट में अच्छी गेंदबाजी करने के बावजूद भारत के अर्शदीप सिंह (Arshdeep Singh) को चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान के खिलाफ मैच में छोड़े कैच के लिए आलोचना का सामना करना पड़ रहा है. भले ही कप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) और सीनियर बल्लेबाज विराट कोहली (Virat Kohli) अर्शदीप के समर्थन में खड़े हुए हों लेकिन इससे फैंस का गुस्सा कम नहीं हो रहा है. सोशल मीडिया पर फैंस अर्शदीप और टीम इंडिया के खराब प्रदर्शन पर गुस्सा जाहिर कर रहे हैं लेकिन हाल ही में ये गुस्सा ट्विटर की दुनिया से बाहर आ चुका है.Also Read - शोएब अख्तर को नहीं पसंद आया रोहित शर्मा का मैदान पर चिल्लाना, भारतीय कप्तान की आलोचना की

इसका एक नमूना हाल ही में देखने को मिला जब दुबई स्टेडियम से होटल जाने के लिए भारतीय खिलाड़ी टीम बस में चढ़ रहे थे. इस दौरान भारतीय टीम की बस को पत्रकारों और फैंस ने घेरा हुआ था. इसी बीच एक फैन ने अर्शदीप को अपशब्द कहे. जिसके बाद कई फैंस अर्शदीप को देखकर ‘सरदार’ और ‘डॉप्ड कैच’ कहने लगे. Also Read - एशिया कप में भारत के निराशाजनक प्रदर्शन पर बोले पुजारा- हमें अच्छी बल्लेबाजी करना सीखना होगा

The way Arshdeep just stood there for few seconds when this random guy says “he missed the catch on purpose”.. This is insane. Good that we had the Indian gentleman who didn’t stay quiet watching this happen. #arshdeepsingh pic.twitter.com/y1MS600tG1

— Amshyra (@amshyraa) September 7, 2022