भारत का दक्षिण अफ्रीका के बीच रविवार को बैंगलौर के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाना वाला पांचवां टी20 बारिश के कारण रद्द हो गया. मैच में केवल 21 गेंदें फेंकी जा सकीं, जिस पर टीम इंडिया ने 2 विकेट खोकर 28 रन बनाए.

टॉस हारने के बाद भारतीय टीम को जब पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला तो रुतुराज गायकवाड़ (Ruturaj Gaikwad) और ईशान किशन (Ishan Kishan) पारी की शुरुआत उतरे. ईशान जहां सीरीज में लगातार रन बनाने के बाद पांचवें मैच में सस्ते में आउट हुए, वहीं गायकवाड़ निर्णायक मैच में भी अपनी लय खोजने में विफल रहे.

गायकवाड़ ने पूरी सीरीज में रन बनाने के लिए संघर्ष करते नजर आए. उन्होंने पांच मैचों में केवल 96 रन ही बनाए. महाराष्ट्र का ये बल्लेबाज फैंस को अपनी बल्लेबाजी से प्रभावित करने में तो नाकाम रहा है, वहीं आखिरी मैच के दौरान चिन्नास्वामी के ग्राउंड स्टाफ के साथ किया उनका बर्ताव भी फैंस को पसंद नहीं आया.

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में दिखा कि बारिश के दौरान जब गायकवाड़ डगआउट में बैठे थे तब एक ग्राउंड स्टाफ सेल्फी लेने के लिए उनके पास गया. इस दौरान रुतुराज काफी असहज दिखे और उन्होंने ग्राउंड्समैन को थोड़ा दूर हटने के लिए कहा. हालांकि गायकवाड़ की ये हरकत फैंस को पसंद नहीं आई.

फैंस ने सोशल मीडिया पर कहा कि ग्राउंड्समैन क्रिकेट के खेल के असली नायक होते हैं जो तेज बारिश, आंधी-तूफान के बीच मैदान पर खेल के लिए तैयार करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं. ऐसे में खिलाड़ियों को उनका भी सम्मान करना चाहिए.

Ban this Tukuraj. Groundsmen are working tremendously hard in the rain and then this Gaikwad asks him not to touch him. #RuturajGaikwad pic.twitter.com/jjr6BRTxFN

— Avneet (@itz_avneet_) June 19, 2022