चेन्नई के एम चिदंबरम स्टेडियम में मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians) और कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के खिलाफ खेले जा रहे मैच में शीर्ष क्रम बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) ने एक बार फिर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। यादव ने चेपॉक के मैदान पर खेली अर्धशतकीय पारी के दौरान चौके-छक्कों की बरसात कर दी। इस दौरान यादव ने एक 99 मीटर लंबा छक्का भी लगाया जिसे देख मुंबई कैंप के ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) भी हैरान रह गए।

केकेआर के खिलाफ मैच के दौरान सलामी बल्लेबाज क्विंटन डी कॉक के सस्ते में आउट होने बाद कप्तान रोहित शर्मा का साथ देने क्रीज पर उतरे सूर्य ने 36 गेंदो पर सात चौकों और दो छक्कों की मदद से 56 रनों की धमाकेदार पारी खेली।

इस पारी के दसवें ओवर के दौरान यादव ने तेज गेंदबाज पैट कमिंस की पांचवीं गेंद पर 99 मीटर लंबा छक्का लगाकर अपना अर्धशतक पूरा किया। जिसे देखने के बाद डगआउट में बैठे पांड्या चौंक गए और उन्होंने खड़े होकर, ताली बजाकर अपने साथी खिलाड़ी का अभिवादन किया।

अर्धशतक पूरा करने के बाद अगले ही ओवर में सूर्य सीनियर ऑलराउंडर शाकिब अल हसन की गेंद पर शुबमन गिल के हाथों कैच आउट हुए। हालांकि उनकी इस विस्फोटक पारी ने पांड्या के साथ फैंस का भी खूब मनोरंजन किया।