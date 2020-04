भारतीय क्रिकेट टीम के अनुभवी सलामी बल्लेबाज शिखर धवन इन दिनों अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं. कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण इस समय पूरी दुनिया में खेल की सभी गतिविधियां ठप्प हैं. कोरोनावायरस को मात देने के लिए भारत सहित कई देशों में लॉकडाउन घोषित है. ऐसे में खिलाड़ी इस समय अपने घरों के अंदर ही प्रैक्टिस कर रहे हैं. हालांकि इस दौरान अपने फैंस से जुड़ने के लिए खिलाड़ी सोशल मीडिया का सहारा ले रहे हैं. इन्हीं में से एक धवन भी हैं जो लगातार मजेदार वीडियो अपलोड कर अपने फैंस का खूब मनोरंजन कर रहे हैं. Also Read - विश्वविद्यालय का दावा- भारत में 21 मई तक खत्म हो जाएगा कोरोना वायरस

बाएं हाथ के ओपनर शिखर धवन ने सोमवार को अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें उन्होंने समाज को एक मैसेज भी देने की कोशिश की है. Also Read - Anil Vij accuses Delhi: अनिल विज का आरोप, दिल्ली की वजह से हरियाणा में फैल रहा कोरोनावायरस

कचरा उठाने वालों की मदद के लिए युजवेंद्र चहल ने शतरंज खेलकर जुटाए इतने लाख रुपये Also Read - शर्मसारः आगरा में COVID-19 के संदिग्धों को गेट बंद कर दूर से दिया जा रहा खाना-पानी, VIDEO VIRAL

धवन ने वीडियो के उपर कैप्शन लिखा है, ‘ जब मैं अपने घर पर रहता हूं तो फैमिली के साथ पूरा इंज्वॉय करता हूं. मैं घरेलू हिंसा के बारे में सुनकर बहुत निराश और दुखी हूं. वर्तमान समय में भी ये मौजूद है ऐसे में इसे खत्म करने की जरूरत है. प्यार और उदारता को चुनें. हिंसा को ना कहें.’

रिकॉर्ड 4 बार IPL खिताब जीत चुके रोहित शर्मा का अब सिर्फ इस ट्रॉफी को जीतना है सपना

इस वीडियो में धवन पत्नी आयशा और बेटे जोरावर के साथ वर्कआउट करते हुए नजर आ रहे हैं. धवन के साथ आयशा और जोरावर भी बॉक्सिंग ग्लव्स पहने एक-दूसरे के साथ बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं.

While I enjoy my time at home with my loving family, I am truly disheartened and sad to hear about domestic violence still existing in today’s time & we need to put an end to it. Choose a kind and loving partnership and say no to violence. pic.twitter.com/ulh1zb0zmY

— Shikhar Dhawan (@SDhawan25) April 27, 2020