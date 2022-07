भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) कोविड-19 टेस्ट में निगेटिव आने के बाद नेट्स में लौट आए हैं. सोमवार को रोहित ने इंग्लैंड के खिलाफ आगामी सीमित ओवर फॉर्मेट सीरीज से पहले अपना पहला नेट सेशन किया. बीसीसीआई (BCCI) ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट के जरिए रोहित ने नेट सेशन का वीडियो पोस्ट किया. वीडियो के साथ कैप्शन में लिखा, “रोहित शर्मा नेट में उतरें, सीमित ओवर फॉर्मेट खेलने की तैयारी.” वीडियो में रोहित भारतीय टीम के सीनियर स्पिन गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन (Ravichandran Ashwin) के खिलाफ नेट्स में बल्लेबाजी करते नजर आ रहे हैं. अश्विन और रोहित, दोनों ही भारत और इंग्लैंड के बीच हो रहे एजबेस्टन टेस्ट में नहीं खेल रहे है.Also Read - LIVE IND vs ENG 5th Test Day 4 : चौथे दिन का खेल शुरू, 300 रन की बढ़त की ओर टीम इंडिया

