कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) और बीसीसीआई (BCCI) के बीच चल रहे विवाद के बीच दक्षिण अफ्रीका (South Africa) के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेलने पहुंची टीम इंडिया ने शनिवार को जोहान्सबर्ग में पहले ट्रेनिंग सेशन का आयोजन किया। कोहली की अगुवाई में भारतीय टीम को इसी मैदान पर 26 दिसंबर से सीरीज का पहला टेस्ट मैच खेलना है।Also Read - IND vs SA: कोच Rahul Dravid को पीछे छोड़ेंगे Virat Kohli! साउथ अफ्रीकी दौरे पर शानदार मौका

जोहान्सबर्ग में शुरू होने वाले पहले ट्रेनिंग सेशन में सभी क्रिकेटरों और मुख्य कोच राहुल द्रविड़ ने हिस्सा लिया। इस दौरान, सब फुट वॉली खेलने के साथ एक-दूसरे से मजाक करते दिखे। भारतीय टीम 26 दिसंबर से सेंचुरियन में शुरू होने वाली तीन टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए दक्षिण अफ्रीका में है, जिसके बाद तीन वनडे मैच खेले जाएंगे। Also Read - IND vs SA: फोटोग्राफर से रिक्वेस्ट करते दिखे Virat Kohli, बोले- बेटी की फोटो मत लेना प्लीज, देखें- VIDEO

How did #TeamIndia recharge their batteries ahead of their first training session in Jo’Burg?

On your marks, get set & Footvolley! #SAvIND pic.twitter.com/dIyn8y1wtz

— BCCI (@BCCI) December 18, 2021