बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों (CWG 2022) में अपने शानदार प्रदर्शन के बाद भारतीय एथलीटों ने भारत वापसी करना शुरू कर दिया है. सोमवार रात भारत पहुंचने वालों में अमित पंघाल (Amit Panghal) के नेतृत्व में मुक्केबाजी दल, एथलेटिक्स और कुश्ती टीमें और पैरा पावरलिफ्टर्स शामिल हैं, जो गांधीनगर में अपने भारतीय खेल प्राधिकरण (SAI) के आधार पर लौट आए हैं.

दीपक पुनिया, साक्षी मलिक और पूरी कुश्ती दल के लिए यह यादगार वापसी थी, जब वे यहां पहुंचे, तो प्रसिद्ध पहलवानों को आगमन लाउंज में प्रवेश करते ही भीड़ ने घेर लिया.

2nd batch of 🇮🇳’s Judo Contingent arrives today. #CWG2022 medalist Tulika Maan, medalist Vijay Yadav & Suchika receive warm reception at the airport #Cheer4India @PMOIndia @ianuragthakur @NisithPramanik @IndiaSports @SAI_Bhopal @DDNewslive pic.twitter.com/mJKFSlmUDo

9वें दिन भारत की झोली में 4 गोल्ड समेत कुल 14 मेडल

भारतीय खेल प्राधिकरण ने एक फोटो ट्वीट किया, जिसमें प्रशंसकों द्वारा हवाई अड्डे के लाउंज में खिलाड़ियों को माला पहनाए जाने का वीडियो है. उन्होंने लिखा, “हमारे धाकड़ पहलवान वापस आ गए हैं. भारतीय कुश्ती दल हैसटैग कॉमनवेल्थ गेम्स2022 में शानदार प्रदर्शन के बाद वापस आ गया है. आइए उन्हें अपनी शुभकामनाओं के साथ बधाई दें.”

Let’s greet them with our wishes & continue to #Cheer4India 🇮🇳

Indian Wrestling contingent is back after a spectacular performance at #CommonwealthGames2022

Our Dhakad Wrestlers Are Back

स्वर्ण पदक विजेता मुक्केबाज अमित पंघाल के नेतृत्व में मुक्केबाजी दल भी सोमवार को तड़के जोरदार स्वागत के लिए पहुंचे, जिसमें साईं ने ट्वीट किया, "भारतीय मुक्केबाजी दल, हैसटैग कॉमनवेल्थगेम्स2022 में धैर्य, शक्ति, तप और दढ़ संकल्प के शानदार प्रदर्शन के बाद घर वापसी. अपनी शुभकामनाओं के साथ उनका स्वागत करने में हमारे साथ शामिल हों.

Take a look at the warm reception they receive on their arrival at Delhi Airport by SAI Officials

THE CHAMPIONS HAVE ARRIVED #CommonwealthGames2022 Gold Medalist @BajrangPunia and @deepakpunia86 are back home with a bang

बमिर्ंघम में समापन समारोह होने के समय कुश्ती, मुक्केबाजी और एथलेटिक्स दल भारत पहुंचे. भारतीय ओलंपिक संघ ने शुरू में समापन समारोह के दौरान एक शीर्ष पहलवान और एक मुक्केबाज को ध्वजवाहक के रूप में शामिल करने की योजना बनाई थी, लेकिन उनके कार्यक्रम जल्दी समाप्त हो गए.

Join us in welcoming them with your wishes & continue to #Cheer4India

Indian Boxing contingent is back home after a splendid display of grit, power, tenacity & determination at #CommonwealthGames2022

आयोजन में भारत के प्रतिष्ठित टेबल टेनिस खिलाड़ी अचंता शरथ कमल और मुक्केबाज निकहत जरीन ने समापन के दिन सम्मान किया. हॉकी, बैडमिंटन और टेबल टेनिस टुकड़ियों के मंगलवार को लौटने की उम्मीद है.

Time to Greet our #Athletics Contingent

India’s Athletics contingent is back after its best ever performance at the #CommonwealthGames

Let’s greet them with our wishes and continue to #Cheer4India 🇮🇳#India4CWG2022@PMOIndia @ianuragthakur @NisithPramanik @afiindia pic.twitter.com/GWCK9bUJXx

