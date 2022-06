रोहित शर्मा (Rohit Sharma) की अगुवाई वाली भारतीय टेस्ट टीम और लीसेस्टरशायर टीम के बीच खेले जा रहे चार दिवसीय वार्म अप मैच के दौरान भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने साथी खिलाड़ी चेतेश्वर पुजारा (Cheteshwar Pujara) को शून्य पर बोल्ड करने के बाद उनसे माफी मांगी.Also Read - IND vs ENG: हज यात्रा पर जाएंगे आदिल राशिद, भारत के खिलाफ नहीं खेलेंगे सीरीज

लीसेस्टरशायर के ग्रेस रोड स्टेडियम में खेले जा रहे वार्म अप मैच में कई भारतीय खिलाड़ी मेजबान टीम की तरफ से खेल रहे हैं. जिसमें पुजारा के अलावा विकेटकीपर बल्लेबाज रिषभ पंत (Rishabh Pant), जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) और प्रसिद्ध कृष्णा (Prasidh Krishna) शामिल हैं. Also Read - कौन हैं रोमन वॉकर! जिसने रोहित-विराट जैसे दिग्गजों को आउट कर मारा पंजा, खाते में नहीं कोई फर्स्ट क्लास मैच

मैच के दौरान लीसेस्टरशायर की पहली पारी के दौरान जब 12 रन पर पहला विकेट गिरने के बाद पुजारा तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे तो नौवें ओवर की दूसरी गेंद पर शामी ने उन्हें बोल्ड किया और भारतीय बल्लेबाज को बिना खाता खोले पवेलियन लौटना पड़ा. Also Read - IND vs ENG: शॉर्ट बॉल पर संभल जाओ रोहित शर्मा, आपकी यह गलती टीम को भारी न पड़ जाए

A second wicket for Shami. He dismisses his @BCCI teammate, as Pujara drags on.

Evison joins Kimber (28*).

LEI 34/2

