भारतीय क्रिकेट टीम के सबसे सफल कप्तान महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) फैंस ना केवल भारत बल्कि दुनिया भर में हैं, इसका एक नजारा हाल ही में देखने को मिला जब लंदन शहर की सड़कों पर पूर्व भारतीय कप्तान की एक झलक पाने के लिए फैंस की भीड़ लग गई. दरअसल पूर्व दिग्गज पिछले दो हफ्तों से इंग्लैंड में छुट्टियां मना रहे हैं इस दौरान वो भारत और इंग्लैंड के बीच खेली गई वनडे सीरीज देखने भी पहुंचे.

धोनी को लंदन की गलियों में देखकर उनके साथ एक सेल्फी लेने के लिए फैंस उनका पीछा करने लगे, जिसका वीडियो जल्द ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. 41 साल के धोनी ने अपना जन्मदिन पत्नी, दोस्तों और कुछ भारतीय क्रिकेटरों के साथ लंदन में ही मनाया था.

. @MSDhoni in the streets of london pic.twitter.com/aLEurgsClH

