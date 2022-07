भारत और वेस्टइंडीज के बीच होने वाले आखिरी वनडे मैच से पहले, भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma), विकेटकीपर बल्लेबाज रिषभ पंत (Rishabh Pant) और सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) ने मिलकर प्रशंसकों के लिए एक मजेदार इंस्टाग्राम लाइव सेशन आयोजित किया. इस लाइव सेशन के दौरान फैंस तब हैरान रह गए जब पंत ने पूर्व भारतीय कप्तान एमएस धोनी (MS Dhoni) को जोड़ा.Also Read - IND vs WI: Axar Patel ने तोड़ा MS Dhoni का 17 साल पुराना रिकॉर्ड, एक पारी में जड़े सर्वाधिक छ्क्के

इंस्टाग्राम लाइव सेशन के दौरान पंत लाइव चैट में से जोड़ने के लिए अलग अलग नामों की तलाश कर रहे थे लेकिन पंत के धोनी को लाइव चैट में शामिल करते ही सब चौंक गए. हालांकि पंत के लाइव चैट की अपील धोनी ने नहीं बल्कि पत्नी साक्षी ने स्वीकार की थी. जिन्होंने लाइव आते ही कहा, “हाय, हम सभी कैमरों से छिप रहे हैं.” Also Read - रिषभ पंत से पिटकर भी मालामाल हुए कंगारू, CA ने हॉटस्‍टार के साथ की इतनी बड़ी डील

साक्षी ने फिर धोनी की ओर कैमरा घुमाया और पंत ने कहा, “हैलो, क्या हाल है?” और फिर उनसे अनुरोध किया, “भैया को थोड़ी देर लाइव सेशन में रखें”, पंत की इस अपील पर ने पंत, सूर्यकुमार यादव और रोहित शर्मा को देखकर हैलो कहा और फिर तुरंत ही कैमरा ऑफ कर दिया, Also Read - रोहित शर्मा की आक्रामक टीम इंडिया का हिस्सा नहीं बन सकते शिखर धवन, पूर्व क्रिकेटर का चौंकाने वाला बयान

Cross talks with Thala and Co!#ThalaDharisanam https://t.co/MYE5JPbZJq pic.twitter.com/52ubV56BT8

— Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) July 26, 2022