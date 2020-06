लॉकडाउन के दौरान रांची स्थित अपने फॉर्महाउस में समय बिता रहे पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) ने इन दिनों बल्ला छोड़कर हल हाथ में पकड़ लिया है और क्रिकेट की जगह खेती कर अपना समय बिता रहे हैं। Also Read - Coronavirus in Karnataka Update: कोविड-19 के कुल मामलों में से 25.92 प्रतिशत मामले अकेले बेंगलुरु से

पिछले कुछ दिनों से धोनी की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें धोनी ट्रैक्टर पर बैठकर खेत जोतते नजर आ रहे हैं। धोनी ने लॉकडाउन के दौरान ऑर्गैनिक खेती का रुख किया है।

कोरोनोवायरस के प्रकोप ने क्रिकेट के साथ दुनिया भर की कई खेल गतिविधियों को रोक दिया। इस महामारी के दौरान विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने लोगों से सामाजिक दूरी और सेल्फ आइसोलेशन का अभ्यास करने के लिए कहा है।

New role from @msdhoni this time organic farming #MSDhoni #Dhoni pic.twitter.com/qj5dBrL2Vl

— Dhoni Raina Team (@dhoniraina_team) June 28, 2020