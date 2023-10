WATCH: Neeraj Chopra ने गिरने नहीं दिया भारतीय तिरंगा; गोल्ड मेडल जीतने के बाद जीता देश का दिल

भारतीय स्टार एथलीट नीरज चोपड़ा (Neeraj Chopra) जब भी किसी इवेंट में उतरते हैं हैं तो पूरे भारत की सांसें थम जाती हैं क्योंकि ये भाला फेंक खिलाड़ी भी शायद ही कभी फैंस को निराश करता है. चाहे टोक्यो ओलंपिक हो या विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप या फिर एशियन गेम्स….नीरज ने भारत का झंडा हर जगह ऊंचा किया है. हालांकि चोपड़ा के लिए फैंस का प्यार तब और भी ज्यादा बढ़ गया जब उन्होंने एशियाई खेलों 2023 के दौरान भारतीय तिरंगे को जमीन पर गिरने से बचाया.

भारत के नीरज चोपड़ा ने बुधवार को हांग्जो में चल रहे एशियाई खेलों में 88.88 मीटर के सर्वश्रेष्ठ प्रयास के साथ पुरुषों के भाला फेंक फाइनल इवेंट में गोल्ड मेडल जीता. चोपड़ा के साथी किशोर कुमार जेना (Kishore Jena) 87.54 मीटर के पर्सनल बेस्ट थ्रो के साथ सिल्वर मेडल जीता. चोपड़ा जेना की जीत पर भी उतने ही खुश थे जितना वो अपने मेडल पर खुश थे.

