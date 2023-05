WATCH : 88.67 मीटर का थ्रो फेंक नीरज चोपड़ा ने जीता डायमंड लीग खिताब; लेकिन वर्ल्ड लीड बनने के बाद भी नहीं मिली खुशी

भारत के गोल्डन बॉय और स्टार भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा (Neeraj Chopra) ने शनिवार रात दोहा डायमंड लीग खिताब जीतकर सीजन की विजयी शुरुआत की. टोक्यो ओलंपिक चैंपियन ने खिताब जीतने के लिए 88.67 का सर्वश्रेष्ठ थ्रो दर्ज किया – जो इस साल का सबसे ज्यादा लंबा थ्रो है.

खिताब जीतने वाला थ्रो भी नीरज का शाम का पहला थ्रो था; उन्होंने विश्व चैंपियन एंडरसन पीटर्स और टोक्यो ओलंपिक के रजत पदक विजेता जैकब वाल्डेज्च को पछाड़ वर्ल्ड लीड का रिकॉर्ड हासिल किया.