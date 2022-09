36वें राष्ट्रीय खेलों के भव्य उद्घाटन समारोह में हिस्सा लेने के लिए वडोदरा पहुंचे भारत के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा (Neeraj Chopra) ने बुधवार को एक नवरात्री कार्यक्रम में हिस्सा लिया, जहां उन्होंने गुजराती लोक संगीत की धुन पर जमकर गरबा किया.Also Read - Narendra Modi 72 Birthday: खेलों में प्रधानमंत्री की है विशेष रुचि, निखत से लेकर नीरज तक जुड़ी हैं विशेष यादें

भारत के लिए टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सिल्वर और डायमंड लीग ट्रॉफी जीतने के बाद स्टार भालाफेंक खिलाड़ी अब राष्ट्रीय खेलों के उद्घाटन समारोह में हिस्सा लेंगे. Also Read - बड़े टूर्नामेंटों में एकमात्र भारतीय एथलीट होने के नाते मैं अकेला महसूस करता हूं: नीरज चोपड़ा

When in #Gujarat, Garba is mandatory!

Look how sportingly our champion #NeerajChopra participated in the #Garba program last night. pic.twitter.com/X53RjAp4QS

