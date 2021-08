भारतीय क्रिकेट टीम ने 4 अगस्त को इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले टेस्ट सीरीज के पहले मैच के लिए सोमवार से नॉटिंघम में अभ्यास शुरू कर दिया है।Also Read - India vs England- पहले टेस्ट में यह होगी भारत की प्लेइंग XI, Mayank Agarwal और Mohammed Siraj को मिल सकता है मौका

हालांकि ट्रेंट ब्रिज स्टेडियम में आयोजित टीम इंडिया का पहला नेट सेशन काफी दिलचस्प रहा। नेट्स के दौरान टीम के सीनियर बल्लेबाज रोहित शर्मा (Rohit Sharma) ने भारतीय खिलाड़ियों को फील्डिंग प्रैक्टिस कराई।

