भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन (Sanju Samson) ने जिम्बाब्वे के खिलाफ हरारे में खेले गए दूसरे वनडे मैच में ना केवल टीम इंडिया के लिए मैचविनिंग पारी खेली बल्कि एक युवा भारतीय फैन का दिल भी जीता.Also Read - PHOTOS : जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरा वनडे जीत भारत ने 2-0 की अपराजेय बढ़त बनाई

संजू ने जिम्बाब्वे के दौरान दूसरे वनडे मैच के दौरान एक स्थानीय बच्चे से जो मैच देखने आया था. संजू ने कैंसर से जंग लड़ रहे छह साल के इस क्रिकेट फैन के लिए मैच बॉल साइन की. संजू ने बाद में कहा कि उन्हें उस बच्चे के लिए क्रिकेट बॉल साइन करके अच्छा लगा. सैमसन की इस हरकत ने फैंस का दिल जीत लिया और ट्विटर पर भारतीय बल्लेबाज की जमकर तारीफ की. Also Read - बतौर कप्तान पहली सीरीज जीतने के बाद भी नाखुश हैं केएल राहुल, कहा- मुझे भी क्रीज पर बल्लेबाजी का समय चाहिए

Heart touching moment.@IamSanjuSamson said “It was so touching” – after signing the match ball to the kid who is fighting against cancer.#SanjuSamson#ZIMvIND pic.twitter.com/XEpoiTCrAq

