कोरोनावायरस (Coronavirus) से संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच क्रिकेट संबंधित सभी गतिविधियां बीच में ही रोक दी गई है. सभी खिलाड़ी अपने परिवार के साथ समय बिता रहे हैं. ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि घर में खुद को कैद रखते हुए टाइम कैसे पास किया जाए. श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) ने कार्ड से मैजिक ट्रिक दिखाकर परिवार के साथ मस्‍ती कर रहे हैं.

श्रेयस अय्यर कार्ड से जादू की ‘ट्रिक्स’ कर अपना और प्रशंसकों का भी मनोरंजन कर रहे हैं। वो सामाजिक दूरी बनाये रखने पर बल भी दे रहे हैं. बीसीसीआई ने शनिवार को अय्यर का एक वीडियो ट्वीट किया जो अपनी बहन नताशा के साथ कार्ड का जादू दिखा रहे हैं.

बीसीसीआई ने ट्वीट किया ,‘‘ हमारे अपने जादूगर श्रेयर अय्यर (Shreyas Iyer) घरों के भीतर रहने वाले इस दौर में हमारा मनोरंजन कर रहे हैं. सबके चेहरों पर मुस्कान लाने के लिये धन्यवाद चैम्पियन.’’

Trust our in-house magician @ShreyasIyer15 to keep us entertained when we are all indoors

Thanks for bringing smiles champ! #TeamIndia pic.twitter.com/wqusOQm68D

— BCCI (@BCCI) March 21, 2020