चोट के बाद जिम्बाब्वे दौरे के साथ टीम में लौटे उप कप्तान केएल राहुल (KL Rahul) को एशिया कप 2022 स्क्वाड का हिस्सा बनाने के बीसीसीआई के फैसले की काफी आलोचना हुई थी. फैंस की शिकायतें और भी बढ़ गईं जब राहुल पाकिस्तान के खिलाफ शून्य पर आउट हुए. हालांकि उन्होंने हांगकांग के खिलाफ 39 गेंद में 36 रन बनाए लेकिन समीक्षकों को उनकी ये पारी टी20 फॉर्मेट के नजरिए से बेहद फीकी लगी.Also Read - Sri Lanka vs Bangladesh T20 Dream11 Prediction : करो या मरो मैच में होगा श्रीलंका-बांग्लादेश का सामना

हांगकांग के खिलाफ धमाकेदार अर्धशतक जड़ने वाले सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) से जब पूछा गया कि क्या वो रोहित शर्मा (Rohit Sharma) के साथ पारी शुरू करेंगे यानि कि राहुल को प्लेइंग इलेवन से बाहर किया जाएगा तो उन्होंने कहा, ‘‘तो आप कह रहे हो कि हमें केएल भाई (राहुल) को नहीं खिलाना चाहिए. वो चोट के बाद वापसी कर रहे हैं और उन्हें कुछ समय चाहिए और हमारे पास अभी समय है.’’ Also Read - विराट कोहली को पछाड़ भारत के दूसरे सबसे सफल टी20 कप्तान बने रोहित शर्मा

Suryakumar Yadav replies to a question on KL Rahul’s inclusion in the team. pic.twitter.com/1pVdUvuh0e

— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) September 1, 2022