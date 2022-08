क्रिकेट फैन्स के लिए आज बहुत ही बड़ा दिन है क्योंकि दुनिया के दो चिर-प्रतिद्वंद्वी भारत और पाकिस्तान (India vs Pakistan) एशिया कप में अब से कुछ देर बाद भिड़ते दिखाई देंगे. इस मैच से पहले दोनों टीमों ने एक-दूसरे के खिलाफ अपनी रणनीति तैयार कर ली है. मैच से पहले पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम (Babar Azam) ने अपने खिलाड़ियों को भारत के खिलाफ तैयार रहने की प्रेरणा दी.Also Read - पाकिस्तान के खिलाफ मैच से पहले टीम इंडिया को बड़ी राहत, यूएई पहुंचे कोच राहुल द्रविड़

उन्होंने कहा कि टीम के खिलाड़ी टी20 वर्ल्ड कप में भारत पर मिली जीत को याद करें और अपने उस प्रदर्शन को मैदान पर लाएं, जिसका अभ्यास वह मैच से पहले कर रहे हैं.

भारत और पाकिस्तान के मैच में रोमांच अपने चरम पर होता है. ऐसे में पाकिस्तान की टीम इस मैच में कहीं कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती है. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने अपने टि्वटर हैंडल पर बाबर आजम का एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वह भारत के खिलाफ मैच से पहले खिलाड़ियों को नर्वस न होने की सलाह दे रहे हैं.

"𝘈𝘱𝘱𝘭𝘺 𝘸𝘩𝘢𝘵 𝘺𝘰𝘶 𝘩𝘢𝘷𝘦 𝘱𝘳𝘦𝘱𝘢𝘳𝘦𝘥 𝘢𝘯𝘥 𝘺𝘰𝘶 𝘸𝘪𝘭𝘭 𝘨𝘦𝘵 𝘵𝘩𝘦 𝘳𝘦𝘴𝘶𝘭𝘵𝘴"

🔊🔛 Listen to the encouraging words from our captain 👏 #AsiaCup2022 | #BackTheBoysInGreen pic.twitter.com/odSavfgKO6

— Pakistan Cricket (@TheRealPCB) August 27, 2022