आईपीएल (IPL 2021) से पहले क्रिंग्स XI पंजाब (KXIP) और उसके फैन्स के लिए बेहतरीन खबर है. उसके सीनियर और टी20 स्पेशलिस्ट बल्लेबाज क्रिस गेल (Chris Gayle) अपने विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे हैं. इन दिनों गेल अबू धाबी में खेली जा रही टी10 लीग में खेल रहे हैं और बुधवार को उन्होंने एक बार फिर मैदान पर अपने नाम का तूफान मचा दिया. 10 ओवरों के इस फॉर्मेट वाले टूर्नामेंट में गेल ने इस बार महज 22 गेंदों में ताबड़तोड़ 84 रन जड़ दिए. अपनी इस पारी में उन्होंने कुल 15 बार गेंद को बाउंड्री पार भेजा, जिसमें 9 छक्के शामिल थे. Also Read - IPL इतिहास में 150 करोड़ कमाने वाला पहला खिलाड़ी बनने की दहलीज पर MS Dhoni

इस सीजन गेल क्रिकेट के इस सबसे छोटे फॉर्मेट में टीम अबू धाबी के लिए खेल रहे हैं. बुधवार को उनकी टीम मराठा अरेबियंस के खिलाफ खेलने उतरी थी. अबू धाबी को यहां अरेबियंस ने 10 ओवर में 98 रन का टारगेट दिया था. लेकिन ओपनिंग पर उतरे गेल ने अपनी बेहतरीन पारी के दम पर सिर्फ 5.3 ओवर में 100 रन जड़कर अपनी टीम को जीत दिला दी. यह सुपरलीग राउंड का मुकाबला था. Also Read - N Jagadeesan ने मुश्‍ताक अली ट्रॉफी में ठोके सर्वाधिक रन, बने CSK में वॉटसन की जगह लेने के प्रबल दावेदार

जमैका के इस विस्फोटक खिलाड़ी ने अपनी इस पारी में कुल 6 चौके और 9 छक्के जमाए. इस पारी के दौरान गेल ने सिर्फ 12 बॉल में अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर ली थी. यह क्रिकेट में गेल के लिए दूसरा मौका था, जब उन्होंने 12 बॉल में अपने 50 रन पूरे किए हों. इससे पहले गेल ने साल 2016 में बिग बैश लीग में भी इतनी ही बॉल में हाफ सेंचुरी जड़ी थी.

अपनी इस पारी के दौरान गेल ने पहली 2 बॉल डॉट खेली थीं लेकिन इसके बाद उन्होंने अपनी पारी में कुछ ऐसे उड़ान भरी कि फिर रुकने का नाम नहीं लिया. पहली 2 बॉल डॉट करने के बाद उन्होंने अगली 10 बॉल में 5 छक्के और 5 चौके जड़कर अपनी फिफ्टी पूरी की. इसके बाद अपनी पारी की अगली 10 गेंदों में उन्होंने 4 छक्के, 1 चौका, 1 डबल और 4 सिंगल रन बनाकर अपनी टीम को जीत दिला दी.

