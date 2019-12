नई दिल्ली: इंटरनेट पर आए दिन कुछ ना कुछ ट्रेंड तो करता ही है लेकिन उनमें से कुछ ही चीजें ऐसी होती हैं जो आपके दिल को अचानक से खुश करने की सलाहियत रख सकें. हालही में ट्विटर पर 9 सेकंड का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें हिजाब बांधे कुछ महिलाएं फुटबॉल खेलते हुए नजर आ रही हैं. इस वीडियो को फीफा वूमेंस वर्ल्ड कप (FIFA Women’s World Cup) की आधिकारिक ट्विटर हैंडल से शेयर किया गया है. फीफा ने इस वीडियो के कैप्शन में लिखा, ” हमारे एक फॉलोअर ने हमे ये क्लिप भेजी और कहा इसे ‘गोल ऑफ दी ईयर’ बनाने के लिए” खैर, तकनिकी रूप से यह कहा जा सकता है.”

One of our followers sent us this, and asked us to make it our ‘Goal of the Year.’ Well…technically…⚽️🏀🙃🤩pic.twitter.com/b0X72qLoEb — FIFA Women’s World Cup (@FIFAWWC) December 1, 2019

इस वीडियो में उन सभी महिलाओं में से एक ने फुटबॉल को गोल करने के बजाय बास्केटबॉल के पॉकेट में डाल दिया. और ये दृश्य देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा है. इस वीडियो के पोस्ट होते ही लोगों ने इसे खूब सराहा और कमेंट कर अपनी प्रतिक्रियाएं भी दर्ज की.

ये हैं कुछ मजेदार कमेंट:

Really this is the goal of the year — Samuel Mwewa Mutenta (@MutentaMwewa) December 1, 2019

I love how they all fall about laughing…so much joy !! — J.Fraz (@jonifraz) December 2, 2019

It needs two Puskas awards because it’s a two-pointer. — Çetin Cem Yılmaz (@cetincem) December 1, 2019

Awesome! Congrats Girls!

💪🏽💪🏽💪🏽💪🏽💪🏽💪🏽💪🏽💪🏽 — Greg DodoLéLa (@ShuzaLePadawan) December 1, 2019

इस वीडियो को अब तक 8 लाख से भी ज्यादा लोगों ने देख लिया है. आपको बता दें कि साल 2016 में, जॉर्डन ने अंडर-17 महिला विश्व कप की मेजबानी की थी और साल 2014 में हिजाब पर प्रतिबंध हटाने के अपने फैसले के बाद यह पहला बड़ा फीफा टूर्नामेंट था.