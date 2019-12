नई दिल्ली: पार्ल रॉक्स (Paarl Rocks) के कप्तान फाफ डु प्लेसिस (Faf du Plessis) ने रविवार को मिजंसी सुपर लीग 2019 (Mzansi Super League 2019) के मुकाबले में नेल्सन मंडेला बे जायंट्स (Nelson Mandela Bay Giants) के खिलाफ टॉस हारने के बाद कुछ ऐसा कह दिया जिससे पूरा स्टेडियम ठहाकों से भर गया. डु प्लेसिस की इस बात से लोग उनकी ईमानदारी की तारीफ कर रहे हैं. इस प्री मैच प्रेजेंटेशन में जब डु प्लेसिस से पूछा गया कि इस मुकाबले में हार्डस विलोजेन (Hardus Viljoen) को क्यों शामिल नहीं किया गया है तो इसके जवाब में डु प्लेसिस ने कहा कि विलोजेन आज नहीं खेल रहे हैं क्योंकि वो इस वक्त मेरी बहन के साथ सो रहे हैं. उनकी शादी हुई है.

One change – Viljoen is not playing today because he’s lying in bed with my sister as they got married yesterday – Faf du Plessis

