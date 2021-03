भारत और इंग्लैंड (IND vs ENG 3rd ODI) की टीमें रविवार को पुणे में तीसरा और अंतिम वनडे मैच खेल रही हैं. भारतीय टीम ने इस मैच में इंग्लैंड के सामने 330 रन की चुनौती रखी है, जिसके सामने इंग्लैंड की टीम मुश्किल में दिख रही है. इस बीच भारतीय पारी के दौरन ऑलराउंडर खिलाड़ी शार्दुल ठाकुर (Shardul Thakur) ने इंग्लैंड के ऑलराउंडर खिलाड़ी बेन स्टोक्स (Ben Stokes) की गेंद पर करारा छक्का जड़ा, जिससे स्टोक्स हैरान रह गए और वह शार्दुल बल्ला चेक करने लगे कि आखिर उन्होंने अपने बैट में ऐसा क्या लगा रखा है, जिससे गेंद सीमा रेखा के पार चली गई. Also Read - IND vs ENG: इंग्लैंड के खिलाफ लगातार छठी बार टॉस हारे Virat Kohli, टि्वटर जमकर ट्रोल

शार्दुल ने इस मैच में 21 गेंदों में 30 रन की खूबसूरत पारी खेली, जिसमें उन्होंने 1 चौका और 3 छक्के भी जमाए. इस दौरान शार्दुल ने एक छक्का बेन स्टोक्स की गेंद पर भी जमाया. यह वाक्या भारतीय पारी के 45वें ओवर की चौथी गेंद पर घटा, जब स्टोक्स ने एक धीमी गति की गेंद फेंकी थी. शार्दुल ने यहां मंझे हुए बल्लेबाज की तरह पिच से बाहर निकल कर इसे लॉन्ग ऑफ पर छक्के के रूप में बाहर पहुंचा दिया.

यह स्लोअर बॉल ऑफ स्टंप के बाहर था और शार्दुल क्रीज से बाहर निकलकर बॉल के करीब पहुंचे और सीधे बल्ले से इस उठाकर खेल दिया था लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में. छक्का! इस पर स्टोक्स हैरान रह गए और वह शार्दुल के पास जाकर उनके बल्ले को चेक करने लगे. हालांकि दोनों खिलाड़ी इस दौरान हंस रहे थे.

30 रन की पारी खेलकर शार्दुल 7वें विकेट के रूप में आउट हुए. इसके बाद भारतीय बल्लेबाजी अपनी पारी के पूरे 50 ओवर भी नहीं खेल पाई और टीम इंडिया 48.2 ओवर में 329 रन बनाकर ऑलआउट हो गई.

भारतीय टीम के लिए सर्वाधिक रन रिषभ पंत ने (78), शिखर धवन (67) और हार्दिक पांड्या (64) ने शानदार फिफ्टी जमाई. लेकिन तीनों में से कोई भी बल्लेबाज इस शानदार पारी को शतक में तब्दील नहीं कर पाया. हालांकि भारतीय टीम ने इंग्लैंड के बल्लेबाजों को आज शुरुआत से ही झटके देकर इस मैच में अपनी पकड़ बनाए रखी.