इंग्लैंड दौरे पर गए टीम इंडिया के स्टार स्पिनर रविचंद्रन अश्विन (Ravichandran Ashwin) इन दिनों काउंटी क्रिकेट (Ashwin in County Cricket) खेल रहे हैं और उन्होंने इस सीजन के अपने पहले ही मैच में अपनी फिरकी जलवा दिखा दिया है. सरे की टीम के लिए खेल रहे अश्विन ने समरसेट (Surrey vs Somerset) के खिलाफ मैच की दूसरी पारी में सिर्फ 27 रन देकर 6 विकेट अपने नाम किए, जिसके चलते समरसेट की टीम मात्र 69 रनों पर ऑलआउट हो गई.Also Read - Ravichandran Ashwin की गेंद छोड़ना पड़ा भारी, इंग्‍लैंड के सेट बल्‍लेबाज की बिखेर दी गिल्लियां, Watch Video

इस दौरान अश्विन ने सिर्फ 15 ओवर गेंदबाजी कर यह 6 विकेट उखाड़े. इससे पहले समरसेट की पहली पारी में उन्होंने 99 रन खर्च कर सिर्फ एक विकेट अपने नाम किया था. उन्हें इस मैच में बल्लेबाजी का मौका भी मिला था लेकिन अश्विन अपनी पारी की पहली ही गेंद पर बिना खाता खोले आउट हो गए. Also Read - Surrey vs Somerset: रविचंद्रन अश्विन की फिरकी के सामने कीवी बल्‍लेबाज डेवोन कॉन्‍वे, विकेटकीपर खा गए गच्‍चा, Video Viral

Watch all six wickets for @ashwinravi99 at The Kia Oval this morning, as Somerset were bowled out for just 69.

👀 @DelhiCapitals @BCCI pic.twitter.com/4ybYW4dAno

— Surrey Cricket (@surreycricket) July 14, 2021