भारतीय टीम में हाल ही में अपनी जगह बनाने वाले लेग स्पिनर राहुल चाहल (Rahul Chahar) का मैदान पर कॉन्फिडेंस देखते ही बनता है. उनकी लेग स्पिन और गुगली ही कमाल की नहीं है बल्कि वह फील्डिंग में भी मुस्तैद नजर आते हैं. ऐसा ही नजारा आज उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ दूसरे टी20 मैच (IND vs SL 2nd T20i Match) के दौरान दिखाया.Also Read - IND vs SL: डी सिल्वा-करुणारत्ने ने दिलाई श्रीलंका को जीत, Kuldeep Yadav की मेहनत बेकार, तस्वीरों में देखें मैच के खास पल

श्रीलंकाई पारी के तीसरे ओवर में राहुल डीप बैकवर्ड स्केयर लेग पर तैनात थे. यहां उनके पास अविष्का फर्नांडो का एक कैच आया, जो सिक्स के लिए मैदान से बाहर जाता दिख रहा था. लेकिन राहुल ने यहां अपनी जागरूकता का परिचय देते हुए इस कैच को दर्शनीय बना दिया. सोशल मीडिया पर उनके इस कैच का वीडियो खूब वायरल हो रहा है. Also Read - India vs Sri Lanka, 2nd T20I: भुवनेश्‍वर कुमार ने 19वें ओवर में लुटाए खूब रन, जानें भारत की हार के 5 कारण

दरअसल अविष्का फर्नांडो का यह विकेट भारतीय टीम की योजना का हिस्सा था. यहां गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार थे, जिन्होंने पहले टी20 मैच में भी अविष्का को इसी शॉट पर फंसाया था और उन्होंने एक बार फिर इस बल्लेबाज को वहीं गेंद फेंकी, जिससे वह उसे डीप बैकवर्ड स्केयर लेग की ओर ही मारें. राहुल चाहर यहां इसके लिए तैयार खड़े थे. Also Read - 'सावधान लंका, तुम्‍हें पहले भी जलाया जा चुका है', Wasim Jaffer ने हनुमान जी की तस्‍वीर शेयर कर किया मजेदार कमेंट

What a catch was that by Rahul Chahar, excellent. pic.twitter.com/UFhSXDXhpf

