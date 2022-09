T20 फॉर्मेट में वेस्टइंडीज के खिलाड़ियों का एक अलग ही रुतबा रहता है. वह पलक झपकते ही किसी भी मैच का पासा पलटने में माहिर होते हैं. बुधवार को कुछ ऐसी ही नजाकत विंडीज के ऑलराउंडर बल्लेबाज ओडियन स्मिथ (Odean Smith) ने दिखाई, जब उन्होंने कैरिबियन प्रीमियर लीग (CPL) के एक मैच में एक ही ओवर में 5 छक्के जड़ दिए. ओडियन गुयाना अमेजन वॉरियर्स की ओर से खेल रहे हैं.Also Read - IND vs WI- 50 ओवर नहीं खेल पा रही है वेस्टइंडीज, यह सबसे बड़ी चिंता: इयान बिशप

बुधवार को जमैका तलावाज के गेंदबाज मिगेल प्रिस्टोरियस (Migael Pretorius) की ऐसी धुनाई की इस पूरे टूर्नामेंट में अब इसे भुला नहीं पाएंगे. पारी के 18वें ओवर में उन्होंने कुल 5 छक्के जमा दिए. यहां से जमैका ने मैच का रुख ही पलट दिया. 17 ओवर तक जमैका की टीम 7 विकेट खोकर घोर दबाव में थी और स्कोरबोर्ड पर सिर्फ 104 रन ही टंगे थे. लेकिन इसके बाद ओडियन रंग में आए तो उन्होंने मैच का पासा ही पलट कर रख दिया. Also Read - CPL की इस टीम के मुख्य कोच बने डैरेन सैमी, बोले- नई ऊंचाई छुएगी यह टीम

5 SIXES IN THE OVER! Watch the 5th six make its way into the stands as this evening’s @fun88eng Magic Moment! #CPL22 #CricketPlayedLouder #BiggestPartyInSport #GAWvJT #Fun88 pic.twitter.com/t2u7mcoyd1

इस ओवर में 5 छक्कों और एक वाइड की मदद से उन्होंने 31 रन लूटने के बाद कीमो पॉल भी चार्ज हो गए और फिर जमैका की टीम ने 19वें ओवर 24 और 20वें ओवर में 19 रन और लूटकर टीम का स्कोर 178 पर पहुंचा दिया. उन्होंने सिर्फ 16 गेंद की अपनी पारी में कुल 42 रन बटोरे, जिसमें 6 छ्क्के शामिल थे.

वेस्टइंडीज के पूर्व तेज गेंदबाज इयान बिशप (Ian Bishop) ने भी स्मिथ की बल्लेबाजी की तारीफ की. उन्होंने ट्वीट किया, ‘गुयाना वॉरियर्स के लिए ओडियन स्मिथ और कीमो पॉल ने यह धाकड़ बल्लेबाजी की. यह उस बात का हल्का सा नजारा है जो हम कैरेबियाई उम्मीद कर रहे हैं कि हमें अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भी देखने को मिलेगा.’

That was some ball striking by Odean Smith and Keemo Paul tonight for the @GYAmazonWarrior . A little glimpse into what so many of us here in the Caribbean hope to see more of in international cricket. @CPL

— Ian Raphael Bishop (@irbishi) September 22, 2022