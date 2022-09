एशिया कप (Asia Cup 2022) में रविवार को पाकिस्तान की टीम भले ही श्रीलंका से हारकर खिताब जीतने का मौका गंवा बैठी. लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के चीफ रमीज राजा (Ramiz Raja) ने इसे भारत की खुशी से जोड़ दिया. दरअसल पाकिस्तान की हार के बाद रमीज राजा दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम से बाहर निकल रहे थे. इस दौरान एक भारतीय पत्रकार ने उनसे सवाल पूछा तो वह भड़क गए और बोले- आपके लोग तो बहुत खुश होंगे न..Also Read - Asia Cup 2022: खुद को मैच का मुजरिम मान रहे हैं शादाब खान, अपनी गुस्ताखी के लिए पाकिस्तान से मांगी माफी

स्टेडियम से बाहर निकलते हुए पीसीबी चीफ रमीज राजा पत्रकारों से बात कर रहे थे और अपनी टीम के खेल पर उनके सवालों के जवाब दे रहे थे. इस बीच एक भारतीय पत्रकार ने उनसे सवाल पूछ लिया, कि पाकिस्तान की अवाम बड़ी नाखुश है, उनके लिए कोई संदेश?

इस हिंदी और उर्दू के मेलजोल वाले सवाल से रमीज राजा पहचान गए कि वह पत्रकार हिंदुस्तानी है और उन्होंने उसके इस सवाल का उत्तर नहीं दिया बल्कि वह उनसे ही सवाल-जवाब करने लगे.

क्या मेरा सवाल ग़लत था – क्या पाकिस्तान के फ़ैन नाखुश नहीं है – ये बहुत ग़लत था एक बोर्ड के चेयरमैन के रूप में – आपको मेरा फ़ोन नहीं छीनना चाहिये था – that’s not right Mr Chairman Taking my phone was not right @TheRealPCB @iramizraja #PAKvSL #SLvsPAK pic.twitter.com/tzio5cJvbG

